Pescara: tre giornate di squalifica per l’ex Palermo Baldini

Le decisioni del Giudice Sportivo in seguito agli eventi della 23ª giornata del campionato di Serie C sono state annunciate, con particolare attenzione rivolta all’allenatore del Pescara, Silvio Baldini. A seguito di un comportamento ritenuto inappropriato durante e dopo la partita contro la Pianese, il tecnico è stato squalificato per tre giornate.

Il Giudice Sportivo ha dettagliato le azioni che hanno portato a questa decisione: “Silvio Baldini è stato squalificato per avere, al 31° minuto del primo tempo, mostrato una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale. Il tecnico, avvicinandosi al Quarto Ufficiale, ha mostrato l’immagine di un episodio sul cellulare mentre contestava l’operato degli arbitri, accompagnando il suo gesto con frasi ingiuriose e irrispettose.”

In aggiunta, Baldini ha peggiorato la sua situazione “lanciando il cellulare verso la Tribuna Sud, occupata dai tifosi avversari. Il dispositivo ha colpito la rete metallica di recinzione e, rimbalzando, è caduto all’interno del recinto di gioco, senza causare danni.”

Infine, “al termine della gara, l’allenatore ha mantenuto un comportamento irriguardoso e minaccioso, presentandosi presso lo spogliatoio degli arbitri e proferendo nei loro confronti frasi irrispettose e minacciose per contestarne l’operato.”