Sprint Pescara per l’attaccante Stefano Pettinari 17 reti in B con il Trapani. Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, la dirigenza abruzzese ha sferrato l’affondo decisivo nella tarda mattinata di oggi.

Si tratterebbe di un ritorno in maglia biancazzurra per il giocatore. La richiesta del club siciliano è poco sotto il 1,5 mln per il cartellino