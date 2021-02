Roberto Breda rischia l’esonero dal Pescara.

Dopo lo 0-2 di oggi, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, ci sarebbero valutazioni in corso da parte del club abruzzese: l’esonero è una possibilità, ma c’è anche da considerare che la squadra tornerà in campo già martedì in casa dell’Empoli capolista. Nel caso, due opzioni, almeno al momento: richiamare Massimo Oddo, alla guida del Delfino a inizio stagione, o puntare su Serse Cosmi, già alla guida del Pescara nel 2014.