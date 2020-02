Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo, ha voluto ricordare Franco Marchione, storico collaboratore della società rosa scomparso due giorni fa. Ecco quanto affermato ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”: «Mi è stato vicino in tutte le esperienze palermitane. Tutti i calciatori lo ricordano con grande affetto, io anche. Era una persona straordinaria. I miei ricordi sono anche e principalmente dal punto di vista personale e non solo professionale. Un abbraccio sincero a Franco».