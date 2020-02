Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: « Floriano? Mi aspetto di più da tutti, anche lui sa che può dare di più. Dobbiamo valutare che Floriano è stato dei mesi dove ha giocato poco, ma sono convinto che sarà determinante per le prossime 9 partite. Credo molto in lui e ci potrà dare tanto».