«Dovevamo prendere un giocatore come Ficarrotta, io non sarò mai contento come allenatore perché mi aspettavo qualcosa di più. Se vuole spazio nel futuro deve dare di più, anche io devo dare qualcosa in più. Rigoristi? Sempre gli stessi. Se ci dovesse essere un rigore deciderò io, chi non li tira non li sbaglia. Ci vuole personalità, ma nell’indecisione decido io, prima ce ne potevano essere diversi, ma ora loro sanno chi deve calciarli». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Marsala