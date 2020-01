«Contro il Troina meritavamo qualcosa in più. Tra azioni e rigori sbagliato potevamo meritare di più, ci mancano quei 2 o 3 punti. Rigori domani? Li tiro io (ride ndr). A livello atletico siamo migliorati, siamo partiti in ritardo e in estate abbiamo fatto un lavoro diverso. Ora abbiamo fatto in lavoro giusto, sotto l’aspetto fisico stiamo bene». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Marsala.