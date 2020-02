Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del match vinto contro il Biancavilla: «Per me il campionato va giocato, non abbiamo vinto nulla e fin da adesso credo che la partita di domenica prossima contro il Licata sia fondamentale per noi e non solo. Mi auguro di prepararla bene e di fare una prestazione mai fatta fin qui. Mancano 10 partite, ci sono 30 punti disponibili e attualmente ne abbiamo 7 di vantaggio. Vincerle tutte al Barbera? Non so se possa bastare, dovremmo vincerne 8 e siamo matematicamente in C. Ci mettiamo sempre di più, credo, e lo ripeto sempre, devi allenarti bene tutta la settimana. In serie A tutto è più veloce, ma siccome noi facciamo la serie D bisogna allenarsi ad alta intensità tutta la settimana, altrimenti vai in grandissima difficoltà contro tutti. Silipo? Io ho fatto un gol più bello di lui, in Ascoli-Andria. ».