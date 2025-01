Per te non c’è più spazio: Conceiçao lo taglia dal Milan dopo la Supercoppa | C’è il cartello VENDESI

Calciomercato Milan, il tecnico Conceicao lo taglia fuori dal suo progetto dopo la Supercoppa: è in vendita

Sergio Conceicao si è preso il Milan. E’ bastato pochissimo tempo per il manager portoghese per conquistarsi la fiducia dei suoi tifosi. Ovviamente il riferimento è fin troppo chiaro: la conquista della Supercoppa Italiana è stato un bel biglietto da visita.

Soprattutto farlo in finale e contro i “cugini” dell’Inter che sembrava avessero già messo in tasca il trofeo. L’esordio in campionato, però, non è stato dei migliori visto che il pareggio in casa contro il Cagliari non è passato del tutto inosservato.

L’obiettivo che gli ha dichiarato la dirigenza è molto chiaro: rientrare tra le prime quattro squadre sino al termine del campionato. A lui il compito di fare il punto della situazione sul calciomercato. Sia in entrata che in uscita.

Proprio su quest’ultimo fronte potrebbero esserci delle importanti novità. Soprattutto per quanto riguarda il primo atleta ad essere tagliato fuori dal suo progetto. Cessione in vista per il calciatore.

Calciomercato Milan, Conceicao lo fa fuori: non rientra nel suo progetto

In estate era arrivato per sistemare la difesa, in particolar modo quella centrale. Il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo dal popolo rossonero. Le prime prestazioni non erano andate nemmeno così “malaccio”, ma a lungo andare ha perso posizioni nelle gerarchie e soprattutto fiducia. Il futuro di Strahinja Pavlovic si fa sempre più lontano in casa Milan. Nelle prime tre uscite del tecnico portoghese il difensore serbo non si è mosso dalla panchina.

Con Fonseca, invece, il campo lo vedeva anche se non era considerato affatto un titolare. Solamente una rete per il centrale e tante prestazioni insufficienti che lo hanno etichettato come uno dei “punti deboli” della rosa. Non è da escludere, quindi, una sua possibile cessione. Difficile che il tutto possa avvenire nel mese di gennaio visto che c’è pochissimo tempo in questo calciomercato invernale. Molto più probabile, invece, che l’addio possa verificarsi in estate.

Calciomercato Milan, farà di tutto per convincere Conceicao

Un impatto, fino a questo momento, per nulla positivo di Pavlovic in Serie A. Una avventura che rischia seriamente di concludersi al termine della stagione. La possibilità di permanenza, però, esiste. Ma il tutto dipenderà solo ed esclusivamente da lui.

Dovrà convincere il tecnico portoghese in allenamento facendogli capire che può contare su di lui. Con Fonseca, in un primo momento, ci era riuscito. Salvo poi “retrocedere” nelle gerarchie promuovendo la coppia formata da Gabbia e Thiaw.