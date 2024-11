Per te ho pensato a un nuovo ruolo: Spalletti se ne inventa un’altra | In Nazionale diventerà “numero 10”

Nuova intuizione tattica di Luciano Spalletti: la Nazionale italiana ha il suo nuovo numero 10, si tratta di un insospettabile.

È una fucina di idee, la mente di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale italiana, alla vigilia degli appuntamenti di Nations League contro la Francia e il Belgio, ha deciso di rivedere il ruolo di uno dei protagonisti indiscussi della sua squadra, fra lo stupore generale di tifosi e addetti ai lavori.

Agli Azzurri, com’è noto, serve soltanto ottenere un punto in due partite per approdare alla fase successiva della competizione UEFA. Tuttavia, Spalletti non intende correre rischi e proprio per questo ha varato una rivoluzione tattica a suo avviso determinante. L’Italia, infatti, avrà un nuovo numero 10.

Si tratta di un autentico insospettabile, di un calciatore prezioso per il suo club e per la selezione nazionale, ma che tendenzialmente non viene mai associato al ruolo del fantasista. Forse proprio perché fantasista non è: le sue doti, spiccate e incontrovertibili, sono altre, però non paiono combaciare con tale profilo.

Non è di questo avviso, tuttavia, Luciano Spalletti, che sembra intenzionato a testare da subito la sua intuizione nei prossimi match. Una vera e propria prova del nove, che certificherà o meno la bontà della modifica di formazione pensata dal tecnico di Certaldo.

Luciano Spalletti cambia ruolo a un giocatore: sarà il “dieci” dell’Italia

Intanto, in vista degli ultimi confronti del raggruppamento di Nations League, il ct azzurro potrà contare sull’apporto fondamentale di Barella nella tonnara di mezzo. Il centrocampista interista ha saltato i recenti impegni in Nazionale per via di un infortunio, ma questa volta non ci saranno sorprese: avrà una maglia da titolare.

Rimanendo in orbita nerazzurra, è proprio di un tesserato del Biscione che parlavamo in premessa. Il nuovo “dieci” dell’Italia sarà infatti Davide Frattesi, il quale – lasciando perdere l’effettivo numero di maglia indossato in partita – dovrò sopperire ad alcune assenze, non ultima quella di Lorenzo Pellegrini.

Davide Frattesi, il jolly fantasista a disposizione degli Azzurri

Frattesi si è rivelato determinante nelle ultime gare dell’Italia e Spalletti non intende in alcun modo rinunciarvi. Anzi, secondo i colleghi de “Il Corriere dello Sport”, l’ex jolly del Sassuolo potrebbe essere schierato in una posizione molto diversa rispetto a quella occupata abitualmente.

Il ct adotterà il 3-5-1-1 e, con Moise Kean che lamenta qualche problema all’altezza della caviglia e Pellegrini non convocato, per il ruolo di seconda punta/trequartista alle spalle dell’atalantino Retegui salgono le quotazioni dell’interista. Più nel dettaglio, Frattesi è segnalato in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori e la sensazione è che sarà proprio a lui a partire titolare dal primo minuto. Una mossa inedita, che potrebbe spiazzare gli avversari e rivelarsi interessante per il futuro.