La dirigenza del Bari continua a muoversi prepotentemente sul mercato, per regalare al nuovo tecnico Auteri, una rosa in grado di competere da favorita per la promozione in B.

In particolare per l’attacco la priorità, come riporta “Alfredopedulla.com”, si chiama Patrick Ciurria, in scadenza nel 2022 con il Pordenone, inserendo nella trattativa il centrocampista Scavone. Altra trattativa in stato avanzato è quella che conduce all’esterno offensivo Marras, svincolatosi dal Livorno.