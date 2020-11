Anthony Partipilo, che ha già messo a segno 4 gol in questo campionato, è particolarmente ambizioso.

Ecco le sue parole rilasciate a “La Repubblica”: «Periodo al Bari? Non era un momento molto brillante per la storia del club ma sono fortunato a giocare in un club blasonato come la Ternana. Vogliamo vincere il campionato e con Falletti abbiamo aggiunto qualità a questa squadra».