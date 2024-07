Parma sconfitto in amichevole nel ritiro austriaco. Tifosi intonano cori contro il Palermo

Il primo avversario stagionale del Palermo sarà il Parma in Coppa Italia. La squadra gialloblù è stata sconfitta in amichevole dall’Heidenheim per 1-0 davanti ai propri tifosi. Tifosi che hanno già caricato l’ambiente in vista dei rosanero intonando cori proprio contro il Palermo.

Il Parma esce sconfitto per 1-0 nell’ultima amichevole disputata in Austria, mostrando una prestazione meno convincente rispetto a quella offerta contro il Galatasaray. Nonostante un inizio promettente, i crociati non sono riusciti a concretizzare le numerose occasioni create, subendo poi un gol nel secondo tempo a causa di un errore difensivo.

La partita ha visto un Parma aggressivo fin dai primi minuti, con Sohm e Bonny che hanno subito messo alla prova il portiere tedesco del Heidenheim. Wylan Cyprien ha continuato la pressione con un tiro dalla distanza che ha sporcati i guanti di Muller. Nonostante diverse opportunità, tra cui un tentativo di Man al 20° minuto e diverse ripartenze gestite, i crociati non sono riusciti a sfondare.

Col passare dei minuti e sotto il peso del caldo, il ritmo di gioco del Parma ha iniziato a calare, dando modo agli avversari di organizzare qualche sortita offensiva, seppur non pericolosa.

Nel secondo tempo, dopo una serie di cambi effettuati da entrambe le squadre, l’Heidenheim ha trovato il gol. Un’incomprensione nella difesa crociata ha permesso a Conteh di superare Chichizola e di segnare l’unico gol della partita. Il Parma ha tentato di reagire, creando occasioni significative con Camara, Partipilo e Amoran, ma senza riuscire a pareggiare.

Il risultato finale di 1-0 a favore dell’Heidenheim chiude l’impegno estivo del Parma in terra austriaca, lasciando l’allenatore e la squadra a riflettere su quanto migliorare prima dell’inizio della stagione ufficiale.

Heidenheim-Parma 1:0

Friendly match 🇦🇹

Attendance: 100

31/7/2024 -Friendly match in Tyrol between a German and an Italian top-division team.

– Around 20 ultras from Parma gathered, random chanting “Palermo, Palermo, vafancullo”. pic.twitter.com/fms9XYf8Ez — Jakob Jarc (@JakobJarc) July 31, 2024