C’era tanta attesa per le sorti di Fabio Liverani come allenatore del Parma, ieri si era paventata l’ipotesi esonero. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, alla fine il tecnico resterà sulla panchina dei ducali. Nella riunione di oggi si è parlato di temi di mercato e non di un possibile esonero dell’ex allenatore del Lecce.