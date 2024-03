Parma, il ds Pederzoli: «Un direttore deve stare vicino a giocatore e allenatore, non basta il mercato»

Il Direttore Sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio.

Di seguito le sue prole:

«La prima volta abbiamo parlato per ore e ci siamo trovati su tutto, anche sulla gestione dell’uomo prima che del calciatore. A Parma, oltre all’area scouting guidata da Massimiliano Notari, abbiamo Mathieu Lacome che arriva dal Psg e coordina tutta l’area Performan-ce&Analytics. Il giocatore è monitorato dalla colazione al campo poi c’è la figura del player care manager che sta vicino al calciatore anche fuori dal campo. Bisogna evolversi continuamente. Credo molto nel lavoro quotidiano del direttore: puoi fare un bel mercato, ma se non stai vicino al giocatore e all’allenatore, il loro inserimento potrebbe essere penalizzato. Nella mia visione ideale di calcio c’è una proprietà che indica una rotta, uno stile e un direttore che sceglie allenatori e giocatori in base a quella linea».