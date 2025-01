Di Marzio: “Parma, fatta per l’arrivo di Djuric dal Monza”

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il Parma è vicino a finalizzare l’ingaggio di Milan Djuric. L’attaccante bosniaco, proveniente dal Monza, è atteso a breve per la firma di un contratto di un anno e mezzo con il club emiliano.

Il trasferimento di Djuric rappresenta un importante rafforzamento per l’attacco del Parma, che cerca di consolidare la propria formazione in vista dei prossimi impegni in campionato. L’esperienza e le qualità tecniche di Djuric sono ben note nel panorama calcistico italiano, e il suo arrivo è visto come un valore aggiunto significativo per la squadra.

La durata del contratto, un anno e mezzo, offre a Djuric l’opportunità di stabilirsi e diventare un punto fermo dell’attacco parmense. Il Parma e i suoi tifosi attendono con fiducia l’apporto del nuovo arrivato, sperando che possa essere l’elemento determinante per una stagione di successo.