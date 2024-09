Pallone d’Oro: l’ex rosa Gasperini tra i migliori allenatori dell’anno. La lista dei tecnici candidati

Oggi, mercoledì 4 settembre, verranno resi noti tutti i nomi candidati alla vittoria del Pallone d’Oro e di altri premi, come quello del miglior allenatore dell’anno. Per quanto riguarda quest’ultimo riconoscimento, sono stati già svelati i sei pretendenti, tra i quali è presente anche Gian Piero Gasperini grazie, soprattutto, al successo dell’Atalanta in Europa League. L’ex tecnico del Palermo non è l’unico italiano ad essere in lista: immancabile la presenza di Carlo Ancelotti. Di seguito i sei candidati:

– Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

– Luis De La Fuente (Spagna)

– Carlo Ancelotti (Real Madrid)

– Gian Piero Gasperini (Atalanta)

– Pep Guardiola (Manchester City)

– Lionel Scaloni (Argentina)

Nominated for the 2024 Men’s Team Coach of the Year Trophy Gian Piero Gasperini @Atalanta_BC #ballondor #coachdelannee pic.twitter.com/0hpQckloN8 — Ballon d’Or (@ballondor) September 4, 2024