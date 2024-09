Palermo Women, 3 a 0 in casa del Siracusa. Pipitone: «Vittoria importante. Ora testa al Catania»

L’allenatrice del Palermo Woman, Rosalia Pipitone, ha commentato così la vittoria per 3 a 0 contro il Siracusa ai microfoni ufficiali del club:

«Oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante dopo una settimana in cui abbiamo lavorato intensamente. Non dobbiamo mollare mai – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – con la consapevolezza che il duro lavoro porta i risultati. Sono contenta per l’esordio in campionato di La Mantia, giovane calciatrice palermitana classe 2009 che è molto appassionata di questo sport. Nella prossima partita affronteremo il Catania nel derby. Da martedì inizieremo a lavorare per preparare questo appuntamento nel miglior modo possibile».