Palermo verso la Reggiana: i rosanero tornano in campo a Torretta

Il Palermo torna ad allenarsi dopo la vittoria contro la Juve Stabia. I rosanero sono da poco scesi in campo a Torretta per preparare la prossima sfida, quella esterna contro la Reggiana in programma domenica alle ore 15. Attraverso i propri canali social il club ha pubblicato un video che vede la squadra rosanero raggiungere il campo di allenamento. Tanti sorrisi ed entusiasmo nella clip che vanno a dimostrare il clima sereno che campeggia in quel del Palermo CFA.

Ecco la clip:

