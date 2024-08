Palermo verso il Pisa: il report dell’allenamento a porte aperte al “Renzo Barbera”

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento a porte aperte svolto oggi pomeriggio, mercoledì 21 agosto, all’interno dello stadio Renzo Barbera:

“Oggi pomeriggio al “Renzo Barbera”, davanti ai tifosi rosanero che hanno riempito la Curva Nord, il Palermo ha svolto un allenamento a porte aperte.

Dopo un avviamento motorio e tecnico, la squadra guidata da Alessio Dionisi ha effettuato esercitazioni sulla fase difensiva 10 vs 7 e 11 vs 11. A concludere la seduta una partita 11 vs 11 a campo intero”.