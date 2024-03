Palermo verso il Pisa, domani la ripresa degli allenamenti. Lucioni e Buttaro verso il rientro

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che si prepara in vista del Pisa e sull’infermeria.

Ancora un giorno ai box per poi tornare all’opera in vista della gara di Pisa: Corini spera in buone notizie dall’infermeria per mettere in atto quelle novità tattiche paventate nel post gara con il Lommel. Sabato il tecnico ha mostrato cauto ottimismo sul ritorno in gruppo di Lucioni e Buttaro già a inizio settimana, mentre tornerà sicuramente operativo Diakité che ha saltato il test di sabato per la necessità di gestire i carichi di lavoro.