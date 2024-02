Palermo verso il Como. Di Mariano: «Pronto a battere il mio amico Strefezza»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta un’intervista a Francesco Di Mariano il quale si è espresso su vari temi.

Sabato il Barbera si riempirà per la super sfida col Como. «Una gara che parla da sola, ma non sarà decisiva, dopo ci sono altre 13 giornate. Noi arriviamo bene, vincere a Piacenza sulla Feralpi che aveva battuto la Cremonese non era scontato. Sarà fantastico giocare qui, i tifosi ci stanno accompagnando ad ogni gara in modo entusiasmante, il loro supporto è decisivo. E il Barbera dopo 4 vittorie consecutive è tornato ad essere il nostro fortino».

Nelle prossime due giornate ritroverà da avversario prima Strefezza poi nella Cremonese Coda; col Lecce 2 anni fa avete segnato 39 gol in 3 centrando la promozione… «Grandissimi giocatori, Strefezza è fortissimo, è arrivato e ha fatto 2 gol. Lo stimo, siamo molto amici ma stavolta dovrò batterlo…».