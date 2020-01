Tre calciatori delle giovanili rosanero sono stati convocati nelle Rappresentative Nazionali LND. Uno di questi si trova nella lista degli Under 17, mentre due militano in quella degli Under 15. Stratta nello specifico di Francesco Parisi, difensore degli Allievi del Palermo U-17, di Daniele Vitale e di Cristian Cintura, rispettivamente difensore e attaccante del Palermo Under 15. L’Under 17 si ritroverà da domani al 29 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica di Formia per il primo raduno nazionale. L’Under 15, invece, concluderà domani la fase di preselezione con lo stage area Sud presso il Centro di Formazione LND a Catanzaro.