Il Palermo ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020/2021 targate ancora una volta Kappa. Ecco il comunicato del Palermo.

“Le nuove maglie sono pronte e verranno presentate ufficialmente questo sabato. Ma intanto eccole in anteprima. Con Kappa, abbiamo voluto raccontare ciò che rappresentano in un modo speciale. Da una parte la nostra storia, la nostra identità. Dall’altra le nuove sfide del presente, lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Restiamo noi stessi. Cambiamo il nostro destino. Nothing changes. Everything changes”.

Di seguito la clip di presentazione