Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noti Questi i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 13ª giornata

SALERNITANA WOMEN-PALERMO WOMEN 2-2 (Chirillo, Priolo)

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 10ª giornata

PALERMO-MONOPOLI 4-1 (Brutto, Occhione, Di Mitri, Di Mitri)

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 17 FEMMINILE

– Eccellenza Femminile, 6ª giornata

PALERMO-VIRTUS FEMMINILE MARSALA 4-2 (Ovbiebo, Scarpinato, Firriolo, Tarantino)

– Campionato Regionale Under 17 Femminile – Girone A, 5ª giornata

PALERMO-VIRTUS FEMMINILE MARSALA 6-1 (Di Bona, Di Bona, Di Bona, Manna, Lo Piccolo, Pipitone)

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 10ª giornata

PALERMO-LECCE 1-2 (Balsamo)

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 10ª giornata

PALERMO-LECCE 2-2 (Petrollà, Correa)

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 10ª giornata

CIAKULLI CALCIO-PALERMO

Lunedì 2 dicembre, ore 17.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Girone A, 6ª giornata

PALERMO-DON BOSCO PARTINICO 3-0 (Battaglia, Battaglia, Mannino)

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 5ª giornata

FADA-PALERMO 0-4 (Taormina, Taormina, Macrì, Bongiovanni)

UNDER 12 MASCHILE

Campionato Under 13 Esordienti Fair Play II° Anno 2012 9 vs 9 – Girone B, 5ª giornata

PALERMO-CITTA’ DI CARINI 4-2

UNDER 12 FEMMINILE

– Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, Recupero 1ª giornata

PIANA SPORT-PALERMO 1-4

– Esordienti Fair Play Misti 2012-2013 – Girone C, Recupero 1ª giornata

PALERMO-ATHLETIC CLUB PALERMO 2-1