Palermo, scontro tra due auto nella notte: due persone ferite

Brutto incidente nella notte quello avvenuto in Corso Alberto Amedeo e ripreso da alcune telecamere della zona.

Il sinistro, che per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche, è avvenuto all’incrocio fra via Cappuccinelle e via D’Ossuna, all’ingresso del mercato delle pulci. A scontrarsi una Bmw Serie 1 e una jeep Suzuki di colore grigio, con quest’ultima che si è capovolta per due volte e ha terminato la sua corsa schiantandosi con la parte superiore contro un palo della cartellonistica stradale.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, che sono state trasportate all’ospedale Civico dal 118 in codice giallo: nessuno, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze.