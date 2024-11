Palermo-Sampdoria: polemica per il pallone tolto dagli steward a un giovane tifoso, la risposta di VivaEvents

Un episodio controverso avvenuto durante la partita Palermo-Sampdoria dello scorso 24 novembre 2024 ha scatenato un acceso dibattito sui social e suscitato un’ondata di indignazione. La vicenda ruota attorno a un bambino di 10 anni, che, dopo il gol di Di Francesco, si è impossessato del pallone calciato sugli spalti, per poi essere al centro di uno scontro verbale e fisico con gli steward incaricati di recuperarlo.

La testimonianza del nonno: “Un sogno spezzato per un pallone”

Secondo la testimonianza pubblicata sui social dal nonno del bambino, il piccolo, emozionato per aver ricevuto il pallone del suo idolo, è stato avvicinato da uno steward dopo circa dieci minuti dal gol, con la richiesta di restituire il pallone. Il nonno avrebbe rifiutato, sostenendo che il pallone ormai fosse nelle mani del nipote. La situazione sarebbe degenerata quando, lasciando lo stadio, il nonno e il nipote sono stati raggiunti da altri steward, che, secondo il racconto, avrebbero usato “violenza” per strappare il pallone dalle mani del bambino, lasciandolo in lacrime e con un dolore al braccio. Il nonno ha concluso il suo racconto con parole di condanna verso gli steward, accusandoli di aver “distrutto un sogno” e annunciando l’intenzione di procedere con azioni legali.

La risposta di VivaEvents, società incaricata della gestione dello stadio

In seguito alla diffusione del racconto, VivaEvents, la società incaricata del servizio di stewarding presso il Renzo Barbera, ha diffuso una nota ufficiale per ricostruire l’accaduto:

“In merito all’episodio citato da un tifoso sui social network dopo la gara Palermo-Sampdoria, Vi-events srl, società incaricata dal Palermo FC di gestire il servizio di stewarding allo stadio Renzo Barbera in occasione delle partite casalinghe, intende ricostruire accuratamente l’accaduto, documentato anche da diversi testimoni e servizio di videosorveglianza. Quando il pallone, dopo il gol del Palermo, è arrivato casualmente sugli spalti della gradinata inferiore, diversi bambini si sono avventati sul pallone tentando di prenderlo; il bambino in questione, prevalendo sugli altri, è riuscito a impossessarsene e, vedendo l’arrivo degli steward, lo ha lanciato verso il nonno. A quel punto gli steward, nel rispetto delle indicazioni ricevute e tenuti agli stati rigidi imposti dai regolamenti, si sono recati sul posto chiedendo ripetutamente la restituzione del pallone mentre il nonno lo nascondeva dentro il giubbotto inveendo nei confronti degli steward e minacciando atti di violenza se non li avessero lasciati in pace. Quindi il nonno e il bambino si sono avviati verso l’uscita e gli steward, con il pallone sotto braccio, ma sono stati costretti a intervenire intercettati dal capo Unità, accompagnata da un altro steward. A quel punto, dopo numerosi tentativi di spiegazione e davanti a continue offese e insulti sessisti. Il pallone è stato finalmente restituito con modalità che escludono episodi di alcun contatto con il bambino (anche questo, contrariamente a quanto riferito nella testimonianza del tifoso). Qualsiasi ricostruzione tendenziosa o falsa che pretenda di minare l’onestà professionale e il lavoro dei nostri collaboratori sarà oggetto di valutazione legale”.