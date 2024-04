Palermo-Sampdoria, Mignani: «Ho visto un pò di timore nei ragazzi, ma verso la fine si sono sciolti»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, il tecnico Michele Mignani ha rilasciato delle parole ai microfoni del sito ufficiale in mixed zone:

«Credo che la squadra possa esprimere di più. Ho visto Ho visto un pochino di timore e un pochino di paura nei ragazzi, ma verso la fine si sono sciolti e questo è un lato positivo. Scrollata un pò di ruggine, abbiamo creato qualche occasione per vincere la partita. In due giorni non si può fare molto, ho cercato di rendere la squadra solida visto che ultimamente aveva subito diversi gol e quindi ho voluto portare serenità. Oggi mancavano due squalificati, a Cosenza ne mancheranno due. Siamo in un punto della stagione in cui può capitare non avere a disposizione certi giocatori e quindi ne utilizzeremo altri. Ruolo di Di Mariano? Esprime il suo valore nel reparto avanzato ma oggi è stato attento in fase difensiva. Ranocchia? Sta meglio ma ha dei tempi di recupero da rispettare».