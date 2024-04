Palermo-Sampdoria, Mancuso: «Con Mignani ci conosceremo meglio e capiremo cosa ci chiederà»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, Leonardo Mancuso ha rilasciato delle parole ai microfoni del sito ufficiale in mixed zone:

«È stato bello tornare al gol ma credo che sia stato ancora più bello poter giocare e dare il proprio contributo. Il gol è stata una soddisfazioni. Con Mignani abbiamo lavorato solo due giorni e quindi c’era poco tempo. Abbiamo lavorato su qualche concetto semplice, poi è chiaro che nelle prossime settimane ci conosceremo meglio e capiremo meglio ciò che ci chiederà. Credo che la partita sia stata equilibrata, siamo stati bene in campo. Potevamo anche vincerla con il palo di Di Mariano e con qualche altra occasione finale. Tutto sommato abbiamo giocato bene. Siamo andati sotto, abbiamo reagito e anche dopo il 2-2 abbiamo creato occasioni. Cosa ci ha detto il mister all’intervallo? Ci siamo parlati tra di noi per capire quali fossero state le cose positive e continuare a spingere per conquistare un risultato positivo»