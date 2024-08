Palermo: ripresi gli allenamenti in vista della Cremonese. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report dell’allenamento odierno in vista della Cremonese.

È ripresa oggi in Toscana la preparazione del Palermo guidato da Alessio Dionisi. Dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno effettuato un lavoro di forza funzionale e un’esercitazione sulla fase offensiva. A concludere la seduta un esercizio sulla fase difensiva in inferiorità numerica e una partita 7 vs 7. Domani la squadra si trasferirà in Lombardia in vista del prossimo match esterno contro la Cremonese.