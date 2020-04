Riapre la Feltrinelli di Palermo e in tre ore, dalle 10 alle 14, più di cento persone si sono messe in fila per fare acquisti. Secondo quanto evidenziato da “Repubblica”, all’ingresso vengono distribuiti guanti monouso e gel disinfettante. Il percorso è obbligato: si può entrare solo da un ingresso e uscire solo da un altro e il numero delle persone all’interno viene monitorato. Si entra indossando la mascherina. Anche i librai indossano le mascherine e i guanti, ma per il resto, muovendosi tra gli scaffali, la sensazione è quella di sempre. Un’oasi di quasi normalità. La Feltrinelli aprirà dalle 10 alle 19 con un’ora di pausa, dalle 14 alle 15, per una santificazione giornaliera. “Abbiamo riaperto solo oggi per garantire la massima sicurezza – dice la direttrice Lia Vicari che ha accolto personalmente i clienti all’ingresso – abbiamo sanificato i tre piani e cambiato i filtri dei condizionatori. Oggi giorno durante la pausa viene effettuata una nuova pulizia. La risposta dei clienti è stata entusiasmante. Siamo contenti”.