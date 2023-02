Attraverso il proprio profilo Instagram Gennaro Tutino ha pubblicato un post per festeggiare la vittoria di oggi contro la Reggina.

Ecco le parole scritte dal calciatore rosanero:

“Altra grandissima Vittoria davanti ai nostri tifosi in una atmosfera MAGICA che ci ha spinto fino alla fine. Sono però dispiaciuto per il rigore che poteva compromettere il risultato, e se così non è stato devo ringraziare questo fantastico gruppo che ha tenuto botta fino all’ultimo secondo per questi 3 punti importantissimi. Testa alla prossima e avanti tutta, il bello deve ancora venire”.