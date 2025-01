Palermo, Ranocchia: «Vittoria contro il Modena ci ha dato entusiasmo e fiducia»

Massimiliano Radicini ha intervistato Filippo Ranocchia per Il Giornale di Sicilia, focalizzandosi sulla sua performance nella partita contro il Modena e sul suo ruolo nel rilancio del Palermo verso i play-off. Questo dialogo mette in luce l’impegno e la strategia del centrocampista nel perseguire gli obiettivi stagionali del Palermo sotto la guida dell’allenatore Dionisi. Un’analisi dettagliata del suo ruolo come uno dei principali fornitori di assist della squadra offre una prospettiva sulle sue capacità tecniche e sulla sua mentalità in campo.

Ecco le parole del centrocampista:

Il successo con il Modena scorsa vi consente di respirare e guardare con occhi diversi alla seconda parte del campionato che è appena iniziata. Che significato ha questa vittoria? «È stata molto importante perché volevamo iniziare l’anno bene dopo un periodo complicato. È stata una partita in cui abbiamo concretizzato quello che abbiamo costruito e abbiamo avuto una grande solidità difensiva che ci ha portato a vincere la partita. Questi tre punti regalano sicuramente entusiasmo e fiducia, senza esagerare, rimanendo con i piedi per terra, sapendo che ancora il percorso è lungo».

Quest’anno non ha ancora trovato il gol, intanto aiuta la squadra con i suoi assist… «Io cerco sempre di essere decisivo per la squadra, che sia con un assist, un gol o anche con una corsa. Per me l’importante è aiutare la squadra, provo sempre a fare la differenza. Poi, è chiaro che non sempre ci si riesce, ma voglio continuare su questa strada ed inserire chiaramente anche dei gol».