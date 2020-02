Il Palermo continua il lavoro di ricerca del terreno dove poter costruire il proprio centro sportivo, ma nel frattempo continua ad allenarsi nel campo militare di Boccadifalco. La società rosanero non ha ancora avuto l’autorizzazione definitiva da parte dell’esercito per l’uso esclusivo dell’impianto, cosa che dovrebbe arrivare a breve. Nelle settimane precedenti si attendeva l’ok da parte dello SME (Stato Maggiore dell’Esercito) Sport, cosa che è arrivata, ma adesso manca l’ultimo passaggio. Lo SME Sport, infatti, dovrà riunirsi con il Coni per un passaggio di tipo burocratico, poi verrà concesso l’uso esclusivo del centro al club di viale del Fante. Questa riunione, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dovrebbe avvenire all’inizio della terza settimana di questo mese, poi sarà tutto ratificato.