Come riportato da “Repubblica.it” piazza Pretoria si risveglia come fosse una discarica. Sacchi neri dell’immondizia, rifiuti di ogni genere disseminati ovunque, fra la scalinata, la fontana e l’ingresso di Palazzo delle Aquile. Sembrava un atto di vandalismo o la protesta di qualcuno. Alla fine si è scoperto che si trattava soltanto del set per le riprese di un film.