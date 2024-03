Palermo, oggi test contro il Lommel. Quando dal viale del Fante passavano Real e Ajax

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulla gara contro il Lommel.

Ogni amichevole è un test fondamentale su tenuta atletica e umore della piazza: nel caso del Palermo l’attenzione aumenta, perché la debacle con il Venezia non è stata ancora digerita e la sfida con il Lommel, che coltiva in Belgio le stesse ambizioni di promozione in massima serie dei rosa, può dare parecchie risposte sul futuro prossimo.

Negli ultimi quarant’anni si sono giocate diverse amichevoli in viale del Fante, alcune come antipasto del campionato e altre come festa collettiva per un obiettivo centrato: quella con i belgi non appartiene a nessuna delle due categorie, ma punta a preparare al meglio il finale di stagione tenendo alto il livello agonistico durante la sosta. L’ultima amichevole a marzo il Palermo l’aveva giocata nel 2007 in Svizzera contro il Grasshopper: finì 2-4 con doppietta decisiva di Cavani.

L’impegno di oggi sarà il secondo non ufficiale in stagione che i rosa disputano in casa, dopo quello con i maltesi del Melita (5-1) il 26 agosto 2023. Il momento storico più florido per il Palermo nell’organizzazione di amichevoli in viale del Fante è certamente il quinquennio 1987-1992, quello della rinascita sportiva dopo il fallimento del 1986: lo stadio si chiamava ancora La Favorita e da lì passarono Atletico Mineiro nel 1987 (1-2) con i rosa in C2, Ajax nel 1988 (indimenticabile 4-0) subito dopo il salto in C1, Juventus nel 1990 (1-3), Real Madrid a maggio 1991 (1-1), con il Palermo appena promosso in B, e Milan nell’agosto dello stesso anno (anche qui indimenticabile, ma in senso opposto, 0-8). Per una nuova amichevole tra le mura amiche si sarebbe dovuto attendere il 2000 quando i rosa, nel frattempo tornati in C1, affrontarono Napoli (1-2) e Roma (0-3).