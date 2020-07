Il Palermo è alla ricerca di giovani dal valore assicurato, in grado di garantire freschezza e qualità alla rosa in vista della prossima stagione. Su questi criteri si sta basando la ricerca di un attaccante forte fisicamente, e il mirino del Palermo adesso punta Giacomo Vrioni, forte centravanti della Juventus U23. Stando a quato riferito da “Itasportpress.it”, la dirigenza palermitana avrebbe messo gli occhi sull’albanese classe 1998 a causa del suo buon fiuto del gol e della stazza fisica, col giocatore che è alto ben 188cm. La trattativa potrebbe essere in discesa col club bianconero vista la volontà di cedere in prestito il calciatore per farlo maturare, e Palermo potrebbe rappresentare per lui la pista ideale di partenza per la sua carriera. Va tenuta in considerazione la volontà del giocatore, ancor non sicuro di volersi allontanare da Torino.