Palermo, nuovo striscione al Renzo Barbera: “Dionisi, De Sanctis, Gardini via da Palermo!”

Continua la protesta dei tifosi del Palermo. Oltre all’agguato del pullman della squadra al rientro dalla trasferta del Cittadella, nelle scorse ore sono stati esposti degli striscioni dei tifosi all’ingresso dello stadio “Renzo Barbera”, prima nei confronti di Morgan De Sanctis (“MERCATO SBAGLIATO DE SANCTIS BOCCIATO”) e poi contro Giovanni Gardini (“SCELTE SBAGLIATE, ASSENTE INGIUSTIFICATO. GARDINI PRIMO COLPEVOLE”)

Poche ore fa, invece, la Curva Nord Inferiore ha messo nel mirino anche Alessio Dionisi. Infatti, fuori dall’impianto di Viale del Fante, è apparso il seguente striscione: “Dionisi, De Sanctis, Gardini via da Palermo”. Un clima tutt’altro che sereno in casa rosanero, dove il futuro dell’ex dirigente della Salernitana e del tecnico sono in forte discussione.

