Palermo-Modena, Vasic: «Grande vittoria, siamo un gruppo unito»

Il centrocampista del Palermo Aljosa Vasic ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero commentando la vittoria di ieri contro il Modena, ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Contro il Modena è stata una grande vittoria per noi. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo portato il risultato a casa, nonostante la doppia rimonta degli avversari. Siamo stati sempre sul pezzo, nonostante le difficoltà della partita, sia chi è entrato e che chi non è entrato. Abbiamo fatto una grandissima partita. La sconfitta contro il Cittadella ci ha rinforzati, abbiamo cercato di allenarsi più forte di prima. Il Modena è una grande squadra, abbiamo dimostrato che la portavamo a casa perché ce lo meritavamo. La doppietta di Soleri dimostra che anche chi subentra dalla panchina può essere decisivo. Come dice il mister siamo 22 titolari. La nostra forza è l’unione del gruppo. Ai gol di Edoardo abbiamo esultato tutti insieme, giocatori e staff e questo dimostra quanto siamo uniti».

Il centrocampista ha speso qualche parola anche per i tifosi che ieri erano presenti al Renzo Barbera: «Vogliamo ringraziarli, sono venuti a sostenerci in tanti come sempre nonostante la pioggia. Cercheremo di continuare a portare sempre più risultati utili per noi. La classifica è corta, dobbiamo continuare a lottare, daremo tutto per stare in alto».

«Sono orgoglioso di essere qui a Palermo – continua Vasic – per me è una città e una squadra dove posso crescere ancora tanto. Non vedo l’ora di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia. City Group? Per noi giocatori è un orgoglio far parte di un gruppo così. Oltre all’organizzazione incredibile, ammiro molto la mentalità vincente e il fatto che non mollano mai e vogliono arrivare ad un grande obiettivo. Il centro sportivo di Torretta ci fa lavorare al meglio tutta la settimana. Anche il mangiare insieme a colazione e pranzo, ci rende uniti».

Infine, il numero 20 rosanero ha parlato anche della città e del suo ambientamento: «Palermo è una città fantastica, oltre alla gente anche i posti sono molto belli come Mondello e il centro. I palermitani sono molto accoglienti, persone fantastiche, per un ragazzo giovane come me è una cosa molto positiva per ambientarmi al meglio».