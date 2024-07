Palermo, la conferma di Zanetti: «Henry è in trattativa avanzata coi rosanero»

Il Palermo si avvicina sempre di più a Thomas Henry. Nella giornata di oggi, martedì 9 luglio, Paolo Zanetti si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Verona, parlando anche del futuro del giocatore. Questo un estratto delle sue parole,:

«Henry non è stato convocato per una trattativa avanzata con il Palermo. Non verrà ceduto perchè sono arrivato io, lo ritengo un giocatore molto bravo. L’ho voluto a Empoli e gli faccio in bocca al lupo per il futuro».