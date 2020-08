Il Palermo ha ripreso ad allenarsi in vista della nuova stagione, i rosanero anche quest’anno vestiranno Robe di Kappa. Per la presentazione delle maglie da gara si dovrà attendere settembre, ma l’azienda ha già comunicato che tutti i completi di gioco saranno diversi dallo scorso anno. Intanto è già in vendita il nuovo kit allenamento al prezzo di 35 euro.