Inzaghi presenta Mantova-Palermo: «Perin rientra e sarà titolare, Fortin ha fatto bene»

Alla vigilia della sfida del Martelli, il tecnico rosanero analizza l’avversario e conferma il rientro di Perin dal primo minuto: «Fortin ha fatto bene, ma Perin ci deve dare qualcosa di diverso e di particolare».

Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla trasferta contro il Mantova, seconda in classifica, in una sfida importante per proseguire il percorso positivo di questo avvio di stagione. Alla vigilia del match del Martelli, l’allenatore rosanero è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta, soffermandosi sulle qualità degli avversari, sulle scelte di formazione e sulle risorse a disposizione della squadra.

Inzaghi avverte il Palermo: «Il Mantova ha bravi giocatori in tutti i ruoli»

Il tecnico rosanero ha riconosciuto il valore della formazione lombarda, sottolineando la qualità dei singoli e la necessità di concentrarsi soprattutto sulle potenzialità del proprio gruppo. Tra i giocatori avversari, Inzaghi ha rivolto un pensiero anche a Ruocco, protagonista di un buon momento.

«Il Mantova ha bravi giocatori in tutti i ruoli. Sono contento per Ruocco, che sta facendo bene. Noi pensiamo alla nostra forza e a quello che possiamo fare».

Un approccio chiaro in vista di una trasferta che si preannuncia impegnativa: rispetto per l’avversario, ma senza perdere di vista le certezze costruite dal Palermo nelle ultime settimane.

Perin torna titolare: «Ci deve dare qualcosa di diverso»

Tra i temi principali della conferenza stampa anche le scelte tra i pali. Inzaghi ha annunciato il rientro di Perin dal primo minuto, pur riconoscendo le buone prestazioni offerte da Fortin.

«Perin rientra e sarà titolare. Fortin ha fatto bene, ma Perin ci deve dare qualcosa di diverso e di particolare. Poi abbiamo anche Fortin e Joronen».

Una scelta che conferma la possibilità per il tecnico di fare affidamento su più alternative in un ruolo delicato, valorizzando le caratteristiche dei singoli in base alle esigenze della squadra.

«La nostra forza è avere un gruppo ampio»

Inzaghi ha infine ribadito quanto sia importante poter contare su una rosa numerosa e competitiva. La disponibilità di più soluzioni rappresenta un vantaggio significativo nel corso della stagione, soprattutto in un campionato impegnativo come la Serie B.

«Sappiamo di avere un gruppo ampio e questa è la nostra forza».

Il messaggio del tecnico è chiaro: il Palermo vuole affrontare il Mantova facendo leva sulle proprie qualità e sulla profondità della rosa. Al Martelli, i rosanero saranno chiamati a confermare quanto di buono mostrato finora, con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino e affrontare da protagonisti una sfida di alta classifica.