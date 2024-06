Palermo in vacanza: relax in Grecia per Ranocchia e Segre

Il Palermo si gode il mese di vacanza prima del ritiro in vista della nuova stagione. Filippo Ranocchia e Jacopo Segre stanno approfittando di questo intervallo per trascorrere le vacanze in Grecia, precisamente a Paros, una scelta popolare per il relax grazie alle sue belle spiagge e al paesaggio incantevole. Immagino che sia un ottimo modo per loro di staccare dalla routine quotidiana del calcio e passare del tempo di qualità con le famiglie.

