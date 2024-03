Palermo, Graves: «Felice di essere qui. City Group ti migliora come calciatore»

Ai microfoni ufficiali del club Simon Graves, terzino destro nella rosa di mister Corini, si è espresso sia per parlare della la brutta sconfitta rimediata dai rosanero a Brescia, sia anche per soffermarsi sulla prossima sfida del Palermo a Lecco.

Di seguito le sue parole:

«È trascorso più di un anno dal mio arrivo a Palermo, sono molto felice di essere in questa città e in questo Club. Mi sono integrato bene, sto migliorando il mio italiano e questo mi permette di interagire al meglio con i miei compagni e allenatore.

Il Centro sportivo di Torretta è un’ottima struttura per noi, abbiamo tutto ciò che serve per allenarci nel migliore dei modi. Qui possiamo trascorrere del tempo insieme durante i pasti e questo aiuta a rendere al massimo in campo. Sono orgoglioso di far parte del City Football Group, è un onore far parte di una organizzazione così strutturata. Come calciatore puoi migliorare costantemente grazie alle loro strutture e al loro network nel mondo del calcio»