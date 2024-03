Palermo, Graves: «Dispiaciuti per la sconfitta di Brescia»

Ai microfoni ufficiali del club Simon Graves, terzino destro nella rosa di mister Corini, si è espresso sia per parlare della la brutta sconfitta rimediata dai rosanero a Brescia, sia anche per soffermarsi sulla prossima sfida del Palermo a Lecco.

Di seguito le sue parole:

«Siamo certamente dispiaciuti per la sconfitta di Brescia, non è stata la partita che speravamo di disputare. Volevamo riscattare la gara contro la Ternana ed ottenere una vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti.

Abbiamo vissuto un periodo positivo da dicembre in poi ottenendo vittorie e punti in classifica. Adesso siamo reduci da due sconfitte, è difficile capire perché non abbiamo fatto meglio. Io penso che il campionato sia difficile e tutte le avversarie temibili a prescindere dalla posizione in classifica. Bisogna sempre essere pronti a dare il massimo perché in caso contrario si può andare in difficoltà».