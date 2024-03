Palermo Football Conference, Facchinetti: «Mi piacerebbe lavorare con il City Group, domani incontro Bigon»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference Francesco Facchinetti, diventato ufficialmente agente Fifa, ha rilasciato le seguenti parole:

«Pafundi? È un lavoro di team. Da lì in poi sono partito per tante altre cose. La fortuna è avere tante persone che poi ti aiutano a raggiungere importanti traguardi. La strada è lunga e cercherò di fare bene. Domani incontro Bigon e metterò sul tavolo cose interessanti poi bisogna capire se la squadra ha voglia di prendere certi giocatori. Da Palermo sono usciti giocatori importanti come Dybala e mi piacerebbe tantissimo lavorare con il City Group».