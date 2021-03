In pochi rinunciano al vaccino e così al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di Palermo è scoppiato il caos. Lunghe file e disagi, in tilt il sistema di gestione del turno.

«Hanno ristabilito i turni più di una volta, dirottandoci in diversi corridoi ogni volta», ha detto una signora in attesa del vaccino ai microfoni di “Gds.it”. Il caos sembra stato provocato anche da persone che si sono presentate in fiera di mattina, pur avendo la prenotazione nel pomeriggio.





Questo è stato confermato anche da un’altra cittadina. «Per non parlare di quelli che devono fare il tampone – ha riferito – ma, non si sa come, si trovano negli stessi spazi e corridoi dedicati a chi invece deve fare il vaccino».

