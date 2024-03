Termina il match, valido per il campionato di Serie C femminile, tra il Palermo e il Montespaccato. La squadra ospite al 56′, passa in vantaggio da un calcio piazzato che favorisce l’ottimo tocco del capitano Sciarretti. Sul finale di gara Priolo sfiora il gol da pochi metri ma non riesce a buttarla dentro. Il match termina con le rosanero sconfitte per 0-1.

