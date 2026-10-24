Palermo Primavera, De Angelis dopo la vittoria contro la Salernitana: «Gara a senso unico, ma abbiamo rischiato di perderla. Questa squadra non molla mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
de angelis primavera

Stefano De Angelis, allenatore della Primavera del Palermo, ha commentato ai microfoni ufficiali del club la vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta in trasferta contro la Salernitana, nella sesta giornata del campionato Primavera 2. Il tecnico rosanero ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando la capacità della squadra di reagire alle difficoltà e di conquistare tre punti importanti per il proprio percorso di crescita.

«È stata una gara a senso unico in nostro favore, ma abbiamo rischiato di perderla per via di una lettura sbagliata dopo un rinvio lungo del portiere. Dall’inizio del campionato la squadra ha dimostrato di non mollare mai e di avere la capacità di reagire alle difficoltà. Questi tre punti aggiungono un altro tassello alla crescita individuale e collettiva dei ragazzi, che hanno dimostrato di saper giocare un buon calcio e di avere il carattere giusto per giocarsela contro qualsiasi squadra».


Parole che arrivano dopo una rimonta maturata interamente nei minuti di recupero, con Anghileri autore del pareggio al 91′ e Bertolino decisivo al 94′. Un successo che conferma, secondo De Angelis, il carattere e la determinazione del gruppo rosanero.

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