Padova, Calabro dopo la vittoria contro l’Avellino: «Il calcio è anche questo. Loro non avevano perso nemmeno con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Il Padova conquista tre punti importanti sul campo dell’Avellino, imponendosi per 1-0 al Partenio-Lombardi. Al termine della sfida, il tecnico biancoscudato Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sulle difficoltà di affrontare un avversario che aveva fermato anche il Palermo.

«Bene, non benissimo ancora, ma siamo sulla buona strada. Oltre ai tre punti, mi porto a casa lo spirito di sacrificio che abbiamo avuto, l’energia della squadra e la disponibilità dei ragazzi. Ovviamente, a livello di palleggio, geometrie e possesso palla, dobbiamo acquisire tranquillità. Ma va bene così, sono tre punti importanti, anche se c’è tanto da lavorare».


L’allenatore ha poi sottolineato la necessità di dare continuità al risultato, soprattutto attraverso l’atteggiamento e la determinazione del gruppo.

«Ora recuperiamo, perché torneremo e faremo un viaggio. Dobbiamo recuperare ed essere concentrati, sapendo che il nostro futuro passa dall’energia, dall’atteggiamento e dalla determinazione».

Calabro ha infine analizzato le difficoltà della trasferta, ricordando anche il precedente pareggio dell’Avellino contro il Palermo.

«Non ho mai perso ad Avellino. Sono stato messo in discussione giustamente, come è giusto quando i risultati non arrivano. La mia sofferenza era non riuscire a dare soddisfazioni alla piazza. Sono stato lucido, sereno, ma non basta. Martedì c’è una gara in cui dobbiamo dare continuità. Oggi non era facile venire qui, contro una squadra che stava dando lezioni di calcio a tutti, l’unica a non perdere con il Palermo. Ci siamo calati nella partita con umiltà, soffrendo il giusto. Il calcio è anche questo: anche l’Avellino ha vinto a Modena in questo modo, anzi forse è stata una vittoria ancora più eclatante».

Una vittoria che permette al Padova di ripartire, con Calabro che ha voluto evidenziare soprattutto lo spirito di sacrificio dei suoi giocatori e la capacità di affrontare una trasferta complicata contro una formazione che aveva già dimostrato il proprio valore anche nella sfida con i rosanero.

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